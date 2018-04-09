Итоги дня: «черный понедельник», рост зарплат чиновников РТ и слухи о назначении Фазлеевой новым министром образования РФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 апреля.

Понедельник начался с паники на фондовом и валютном рынках. Российские индексы рухнули на 5—6% на фоне санкций США против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Индекс Мосбиржи упал на 4,82% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, индекс РТС — на 6,05%. Курс евро обновил максимум с 16 ноября 2017 года, превысив на торгах отметку в 75 рублей. Курс доллара вырос до 60,03 рубля. А российские миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Подробно о «черном понедельнике» и как он скажется на населении — в материале «Реального времени».



Зато президент Татарстана Рустам Минниханов повысил зарплату министрам и депутатам Госсовета республики. Ежемесячная зарплата министра РТ установлена в размере 39 тыс. рублей, а председатель Госсовета РТ и премьер-министр республики будут получать около 79 тыс. рублей. При этом Минниханов сократил собственную зарплату на 5,5%. Теперь ежемесячный заработок президента составит 81,2 тыс. рублей.

В понедельник в СМИ появилась информация, что новым министром образования РФ может стать заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Сама вице-премьер уточнила, что «никто ничего ей не предлагал», и опровергла информацию о возможном назначении.

Тем временем казанский суд отказал следствию в аресте «долларового» полицейского Романа Пахомова и избрал ему более мягкую меру пресечения. Подозреваемого отправили под домашний арест до 5 июня. Прокуратура Татарстана собирается обжаловать решение суда. Подробности — в материале «Реального времени».

Ну а долгожданной новостью стала информация, что в сентябре-октябре 2018 года в Казани появится муниципальный ветцентр полного цикла, включающий в себя ветклинику, реабилитационный центр и гостиницу для животных. Также по итогам февральского заседания профильного комитета Госсовета депутаты проверили «Ветдом», занимающийся отловом собак, и ни одного нарушения не выявили. Напомним, в 2017 году из 8100 отловленных в Казани бездомных собак только 500 не отправили на живодерню. Подробности — в нашем материале.