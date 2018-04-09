Российские индексы рухнули на 5—6% на фоне новых санкций США

Индекс РТС опустился ниже 1,2 тыс. пунктов впервые с 12 февраля, индекс Мосбиржи оказался ниже отметки 2,2 тыс. пунктов впервые с 9 февраля.



Индекс Мосбиржи упал на 4,82% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 2 171,22 пункта. Индекс РТС к этому времени рухнул на 6,05% — до 1 161,70 пункта.

«Панику на рынке вызвали новые санкции против России со стороны США. В санкционный список были включены несколько российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также некоторые российские чиновники», — цитирует Banki.ru аналитика ГК Forex Club Ивана Марчена.

Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Некоторые компании уже ощутили на себе их действие — акции компании UC Rusal подешевели почти на 50%, акции ВТБ — на 10%.