«Долларового» полицейского отправили под домашний арест

Советский райсуд не удовлетворил ходатайство следствия и не стал арестовывать Романа Пахомова, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда. Подозреваемого отправили под домашний арест до 5 июня.

Следствие считает, что 39-летний начальник отдела управления угрозыска МВД по РТ Роман Пахомов получил взятку в $100 тысяч. Он обещал передать деньги коллегам, которые якобы могли решить вопрос с освобождением от уголовной ответственности четырех подозреваемых в обнале.

Подробности в материале «Реального времени».