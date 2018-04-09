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«Долларового» полицейского отправили под домашний арест

16:07, 09.04.2018 2
«Долларового» полицейского отправили под домашний арест

Советский райсуд не удовлетворил ходатайство следствия и не стал арестовывать Романа Пахомова, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда. Подозреваемого отправили под домашний арест до 5 июня.

Следствие считает, что 39-летний начальник отдела управления угрозыска МВД по РТ Роман Пахомов получил взятку в $100 тысяч. Он обещал передать деньги коллегам, которые якобы могли решить вопрос с освобождением от уголовной ответственности четырех подозреваемых в обнале.

Подробности в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Видимо решалы уже работают....и вообще очень глупо содержать сотрудника такого ранга в ивс мвд....послк этого необходимо проверить кто к нему приходил или к кому его водили....
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  • Анонимно 09 апр
    Взяли с поличным за взятку и под домашний арест, а людей которые со слов потерпевшего получил 3 года назад взятку содержат в СИЗО. Двойные стандарты однако!
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