Лейла Фазлеева опровергла информацию о своем назначении на пост министра образования России

Фото: Олег Тихонов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева опровергла информацию о ее возможном назначении на должность министра образования и науки России. «Я не слышала об этом, не знаю и комментировать это не могу», — ответила Фазлеева корреспонденту «Реального времени».

— Когда грядут какие-то изменения, что-то кто-то всегда прогнозирует, и в этом нет ничего особенного», — объяснила Лейла Фазлеева появление новости в СМИ о своем возможном повышении.

Вице-премьер уточнила, что «никто ничего ей не предлагал» и «вы первая, кто мне об этом сообщил».

Напомним, что «Учительская газета» со ссылкой на источники, близкие к официальным, сообщила, что в новой структуре правительства, которое сформируют в мае после инаугурации президента, Министерства образования и науки не будет. Вместо него появятся Министерство образования и Министерство высшей школы и науки или Министерство науки и высоких технологий.

Должность нового министра образования, по сведениям источников «УГ», могут занять вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, первый зампредседателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба и министр образования Камчатского края Виктория Сивак.

Нынешнему министру образования Ольге Васильевой прочат место помощника президента по межконфессиональным отношениям.