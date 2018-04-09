Минниханов сократил свою зарплату на 5,5%

Президент Татарстана Рустам Минниханов снизил свою зарплату на 5,5%. Это следует из указа, подписанного Миннихановым.

Уровень ежемесячного заработка президента РТ рассчитывается от зарплаты министров, которая была повышена до 39 тыс. рублей. Зарплата Минниханова установлена в размере 2,084 от этой цифры.

Таким образом, теперь ежемесячный заработок Минниханова составит 81 276 тысяч рублей. Это на 4 756 рублей меньше, чем президент РТ получал ранее.

Напомним, что предыдущее повышение зарплат президента, министров и депутатов Госсовета Республики Татарстан происходило еще в 2014 году. Тогда зарплата министра равнялась 22 640 рублям, а президент получал в 3,8 раза больше, т.е. 86 032 рубля.

Отметим, что задекларированные доходы президента РТ Рустама Минниханова за 2016 год составили 7,51 млн рублей, что на 24% больше 2015 года.