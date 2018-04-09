СМИ: новым министром образования РФ может стать Лейла Фазлеева

Новым министром образования может стать вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Также на пост претендуют первый зампредседателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба и министр образования Камчатского края Виктория Сивак.



При этом в новой структуре правительства, которое сформируют в мае после инаугурации президента, Министерства образования и науки не будет. Вместо него появятся Министерство образования и Министерство высшей школы и науки или Министерство науки и высоких технологий, сообщает «Учительская газета» со ссылкой на источники, близкие к официальным.

Отмечается, что пост также могут занять зампредседателя Комитета по образованию Госдумы Любовь Духанина, депутат Госдумы Алена Аршинова, бывший первый замминистра образования и науки Наталья Третьяк, директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак и председатель Комиссии по образованию Московской гордумы Антон Молев.

Возглавить Министерство науки и высоких технологий может гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Нынешний министр образования и науки Ольга Васильева может занять место помощника президента по межконфессиональным отношениям.

Ранее заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева вошла в состав президиума кабинета министров РТ.