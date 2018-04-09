Курс доллара превысил 60 рублей, евро — 74 рубля

Впервые с 16 ноября 2017 года курс доллара на торгах на Московской бирже вырос на 1,87 рубля, до 60,03 рубля. Курс евро превысил отметку в 74 рубля.

По данным Банка России, курс доллара на сегодня составляет 57,83 рубля (1 USD = 57,83 RUB). При этом официальный курс доллара на завтра, 10 апреля, достигнет 58,57 российских рубля за один доллар.

Ранее стало известно, что впервые с сентября 2016 года евро на Московской бирже торгуется выше отметки в 73 рубля.

Напомним, что российские индексы рухнули на 5—6% на фоне новых санкций США.

