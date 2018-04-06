США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний

Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского министерства.

В списке всего семь бизнесменов, в том числе Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг. Кроме того, под санкционные меры попали сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Сам список выглядит так:

Андрей Акимов, председатель правления «Газпромбанка»;

Владимир Богданов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз»;

Олег Дерипаска, предприниматель, основатель компании «Базовый элемент»;

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области;

Михаил Фрадков, экс-директор Службы внешней разведки России;

Сергей Фурсенко, президент ФК «Зенит»;

Олег Говорун, начальник Управления президента РФ по сотрудничеству с СНГ;

Сулейман Керимов, член Совета Федерации;

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ;

Константин Косачёв, член Совета Федерации;

Андрей Костин, председатель правления ВТБ;

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;

Николай Патрушев, экс-глава ФСБ России, секретарь Совета Безопасности РФ;

Владислав Резник, предприниматель, депутат Госдумы;

Игорь Ротенберг, предприниматель, совладелец крупных транспортных и энергетических компаний;

Кирилл Шамалов, предприниматель;

Евгений Школов, помощник президента России;

Андрей Скоч, предприниматель, депутат Госдумы;

Александр Торшин, заместитель председателя Банка России;

Владимир Устинов, полпред президента в ЮФО;

Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД;

Виктор Вексельберг, предприниматель, президент фонда «Сколково»;

Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора;

Виктор Золотов, глава Росгвардии.

Напомним, сообщения о санкциях появились в СМИ еще вчера. Отмечалось, что санкции будут введены в отношении приближенных президента России Владимира Путина из-за «вмешательства в американские выборы 2016 года».

