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США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний

15:25, 06.04.2018 1
США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний
Фото: commons.wikimedia.org / Dzinko

Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского министерства.

В списке всего семь бизнесменов, в том числе Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг. Кроме того, под санкционные меры попали сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Сам список выглядит так:

  • Андрей Акимов, председатель правления «Газпромбанка»;
  • Владимир Богданов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз»;
  • Олег Дерипаска, предприниматель, основатель компании «Базовый элемент»;
  • Алексей Дюмин, губернатор Тульской области;
  • Михаил Фрадков, экс-директор Службы внешней разведки России;
  • Сергей Фурсенко, президент ФК «Зенит»;
  • Олег Говорун, начальник Управления президента РФ по сотрудничеству с СНГ;
  • Сулейман Керимов, член Совета Федерации;
  • Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ;
  • Константин Косачёв, член Совета Федерации;
  • Андрей Костин, председатель правления ВТБ;
  • Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;
  • Николай Патрушев, экс-глава ФСБ России, секретарь Совета Безопасности РФ;
  • Владислав Резник, предприниматель, депутат Госдумы;
  • Игорь Ротенберг, предприниматель, совладелец крупных транспортных и энергетических компаний;
  • Кирилл Шамалов, предприниматель;
  • Евгений Школов, помощник президента России;
  • Андрей Скоч, предприниматель, депутат Госдумы;
  • Александр Торшин, заместитель председателя Банка России;
  • Владимир Устинов, полпред президента в ЮФО;
  • Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД;
  • Виктор Вексельберг, предприниматель, президент фонда «Сколково»;
  • Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора;
  • Виктор Золотов, глава Росгвардии.

Напомним, сообщения о санкциях появились в СМИ еще вчера. Отмечалось, что санкции будут введены в отношении приближенных президента России Владимира Путина из-за «вмешательства в американские выборы 2016 года».

Происшествия
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