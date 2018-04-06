США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний
Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского министерства.
В списке всего семь бизнесменов, в том числе Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг. Кроме того, под санкционные меры попали сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов.
Сам список выглядит так:
- Андрей Акимов, председатель правления «Газпромбанка»;
- Владимир Богданов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз»;
- Олег Дерипаска, предприниматель, основатель компании «Базовый элемент»;
- Алексей Дюмин, губернатор Тульской области;
- Михаил Фрадков, экс-директор Службы внешней разведки России;
- Сергей Фурсенко, президент ФК «Зенит»;
- Олег Говорун, начальник Управления президента РФ по сотрудничеству с СНГ;
- Сулейман Керимов, член Совета Федерации;
- Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ;
- Константин Косачёв, член Совета Федерации;
- Андрей Костин, председатель правления ВТБ;
- Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;
- Николай Патрушев, экс-глава ФСБ России, секретарь Совета Безопасности РФ;
- Владислав Резник, предприниматель, депутат Госдумы;
- Игорь Ротенберг, предприниматель, совладелец крупных транспортных и энергетических компаний;
- Кирилл Шамалов, предприниматель;
- Евгений Школов, помощник президента России;
- Андрей Скоч, предприниматель, депутат Госдумы;
- Александр Торшин, заместитель председателя Банка России;
- Владимир Устинов, полпред президента в ЮФО;
- Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД;
- Виктор Вексельберг, предприниматель, президент фонда «Сколково»;
- Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора;
- Виктор Золотов, глава Росгвардии.
Напомним, сообщения о санкциях появились в СМИ еще вчера. Отмечалось, что санкции будут введены в отношении приближенных президента России Владимира Путина из-за «вмешательства в американские выборы 2016 года».
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