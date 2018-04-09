Следствие попросило для «долларового» полицейского вместо домашнего реальный арест

В Советском суде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному за взятку в 100 тыс. долларов Роману Пахомову.



Как сообщает корреспондент «Реального времени» из суда, следствие просит отозвать ходатайство о домашнем аресте и приобщить новое ходатайство — о заключении Пахомова под стражу.

Суд ходатайство к материалам дела приобщил.

Ранее суд продлил срок задержания Пахомова на 72 часа, хотя изначально следствие ставило вопрос о домашнем аресте. На суде Пахомов заявил, что частично признал вину и начал сотрудничать со следствием. Напомним, подполковника взяли по подозрению во взятке 5 апреля. Подробности дела — в материале «Реального времени».