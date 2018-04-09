Теперь для животных: в Казани откроют первую в Татарстане государственную гостиницу для питомцев

Работы в новом ветцентре в Советском районе планируется закончить к сентябрю-октябрю этого года

Фото: Дмитрий Резнов

Муниципалитет Казани вот уже второй год озабочен созданием в городе государственной гостиницы с ветклиникой и реабилитационным центром для животных. Новый ветцентр на 50 питомцев обойдется городу порядка в 10 млн рублей и появится в сентябре-октябре этого года. Если, конечно, не произойдет изменений в планах, как в прошлом году, когда победитель тендера от работы отказался. Тем временем, как выяснила корреспондент «Реального времени», по итогам февральского заседания профильного комитета Госсовета была совершена проверка «Ветдома», занимающегося отловом собак. Ни одного нарушения по ее итогам выявлено не было. Подробности — в нашем материале.

Пока без инфекций

Основным докладом на сегодняшнем «деловом понедельнике» в мэрии Казани стали итоги работы ветеринарной службы города. Правда, за 2017 год. О том, что из Ростовской области в прошлом году в Татарстан завезли вместе с птицей птичий грипп и в Лаишево из-за этой болезни пришлось утилизировать миллионы яиц и тысячи кур, было написано неоднократно. Всего за 2017 год ветеринарная служба выявила 264 тонны недоброкачественной и опасной продукции животного и растительного происхождения. Напомним, что под недоброкачественной продукцией подразумеваются в том числе продукты с истекшим сроком годности и с нарушением целостности упаковки.

Как после доклада рассказал начальник государственного ветеринарного объединения Казани Тимур Галеев, за первый квартал 2018 года ветслужба выявила 60—70 тонн недоброкачественной продукции.

— Львиную долю занимают сети с истекшим сроком годности продукции, затем идут лаборатории, где выявляются паразитарные инфекции, — пояснил спикер.

В сентябре-октябре этого года в Казани стоит ждать открытия ветцентра полного цикла, включающего в себя ветклинику, реабилитационный центр и гостиницу для животных, сообщил Тимур Галеев. Фото kzn.ru



Он рассказал, что на данный момент на территории Казани не было зафиксировано никаких опасных инфекций. Спикер успокоил, что в Татарстане проводится вакцинация от нодулярного дерматита, отстрел и вакцинация диких плотоядных животных от бешенства, принимаются другие меры для недопущения инфицирования. Тем не менее угроза заражения животных, тем более в весенний период, все равно остается — плохую службу в этом плане могут сослужить перелетные птицы.

В Казани откроют гостиницу для животных

Поделился Тимур Галеев и последними новостями — так, в сентябре-октябре этого года в Казани стоит ждать открытия ветцентра полного цикла, включающего в себя ветклинику, реабилитационный центр и гостиницу для животных. Государственное учреждение, рассчитанное на 50 животных, появится в Советском районе, на улице Односторонка Ноксинская, 2. На эти цели запланировано не более 10 млн рублей за счет внебюджетных средств — предпринимательской деятельности мэрии города.

— Центр будет оснащен всем необходимым физико-терапевтическим оборудованием для выхаживания во время операционных осложнений. На сегодняшний день его в Татарстане нет, — отметил Галеев. По его словам, стоимость услуг там будет на порядок ниже, чем в частных ветцентрах.

Работы по созданию ветцентра планировалось начать еще в прошлом году, но тогда победитель тендера на оказание соответствующих услуг впоследствии от исполнения заказа отказался.

Реконструкция ветцентра в Советском районе завершит череду ремонтных работ в муниципальных ветлечебницах Казани. Как пояснил Галеев, на данный момент завершен ремонт в четырех участковых ветлечебницах города.

В феврале этого года депутаты задались вопросом: почему из 8100 отловленных в 2017 году в Казани бездомных собак только 500 не отправили на живодерню. Фото Олега Тихонова

Нарушений не нашли

Комментировать тему бездомных животных сегодня Тимур Галеев не стал, пояснив, что ею занимается специализированная организация. Но рассказал в ответ на вопрос «Реального времени» о последствиях заседания профильного комитета Госсовета РТ в феврале этого года.

Напомним, что тогда депутаты задались вопросом: почему из 8100 отловленных в 2017 году в Казани бездомных собак только 500 не отправили на живодерню, а глава комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, председательствующий на заседании, предложил переименовать «Ветдом», отвечающий за бездомных животных, в «Дом в один конец». Как оказалось, по итогам заседания его участники совершили к «Ветдом» рейд и ни одного нарушения в работе не нашли.

— После этого заседания мы проехались с представителями Государственного совета, обошли всю организацию, никаких замечаний не было, — рассказал начальник государственного ветеринарного объединения столицы РТ. По его словам, в Казани после отлова было стерилизовано, чипировано и выпущено на улицы более 600 собак.