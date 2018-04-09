За полдня российские миллиардеры потеряли более $12 миллиардов

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $12 млрд. Данные в реальном времени подсчитывает Forbes.



Капиталы членов списка Forbes сокращаются на фоне падения российского фондового рынка. Лидером по потерям стал основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние сократилось на $1,5 млрд. Состояние основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски сократилось почти на 25%, или на $1,3 млрд, до $4 млрд.

На третьей строчке по потерям сенатор Сулейман Керимов — $1,2 млрд (падение до $5,3 млрд). Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг потерял $990 млн, текущее состояние — $13,6 млрд. Крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон — $812 млн, текущее состояние $17,9 млрд.

Депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч потерял $94 млн (падение до $5 млрд). Совладелец «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов — $58 млн (до $1,8 млрд).

Среди попавших под санкции числятся совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов (состояние $1,4 млрд, по оценке Forbes) и сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг ($1,1 млрд). При этом изменения их состояний в реальном времени Forbes не подсчитывает.

Напомним, сегодня, 9 апреля, российские индексы рухнули на 5—6% на фоне новых санкций США. Курс доллара на Московской бирже торгуется выше отметки в 60 рублей, евро — 74 рубля.