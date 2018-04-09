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Минниханов повысил зарплаты министрам и депутатам Госсовета Татарстана

11:10, 09.04.2018 3
Минниханов повысил зарплаты министрам и депутатам Госсовета Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов повысил зарплату министрам и депутатам Госсовета республики. Об этом сказано в соответствующем указе за подписью Минниханова.

Ежемесячная зарплата министра РТ установлена в размере 39 тыс. рублей. Их предыдущий заработок равнялся 22640 рублей и был определен еще в 2014 году. Затем в октябре 2017 года зарплата чиновников была проиндексирована в 1,049 раза и составила 23749 рублей.

Председатель Госсовета РТ и премьер-министр республики теперь будут получать зарплату в 2,02 раза больше, чем у министров, — около 79 тыс. рублей.

Ежемесячный заработок депутатов Госсовета РТ, членов кабмина и секретаря Центральной избирательной комиссии увеличен почти до 59 тыс. рублей.

Ранее были повышены зарплаты другим госслужащим Татарстана. Теперь они исчисляются кратно 11,1 тыс. рублей в соответствии с занимаемой должностью.

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Цена одного костюма)
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  • Анонимно 09 апр
    Что то очень скромно....... Хотелось бы посмотреть декларацию за прошлый год всех министров .... может это сделать РВ ?
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  • Анонимно 09 апр
    Это не зарплата, а ежемесячная надбавка (премия)
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