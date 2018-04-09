В Казани откроют муниципальную гостиницу для животных

В Казани появится муниципальный ветцентр полного цикла, включающий в себя ветклинику, реабилитационный центр и гостиницу для животных. Построят его в Советском районе на улице Односторонка Ноксинская, 2, рассказал на деловом понедельнике в мэрии города начальник государственного ветеринарного объединения столицы РТ Тимур Галеев.

Отвечая на вопрос «Реального времени», он пояснил, что открыть центр планируют в сентябре-октябре этого года. Работы должны были начать еще в прошлом году, но тогда победитель тендера от них отказался.

На создание ветцентра потратят не более 10 млн рублей из внебюджетных средств бюджета города — предпринимательской деятельности мэрии города.

«Он будет оснащен всем необходимым физико-терапевтическим оборудованием для выхаживания во время операционных осложнений. На сегодняшний день такого в Татарстане нет», — отметил Галеев. По его словам, стоимость услуг там будет на порядок ниже, чем в частных ветцентрах.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что ветеринарная служба Казани в 2017 году запретила продажу 264 тонн продуктов.