Прокуратура обжалует домашний арест «долларового» полицейского
Прокуратура Татарстана обжалует сегодняшнее судебное решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника отдела УУР МВД по Республике Татарстан Романа Пахомова.
«Считаем данное решение необоснованным. Полагаем, что суд избрал несоразмерно мягкую меру пресечения с учетом характера и общественной опасности совершенного преступления», — сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Надзорное ведомство намерено добиваться заключения Пахомова под стражу.
Напомним, Советский райсуд не удовлетворил ходатайство следствия и не стал арестовывать Романа Пахомова. Подозреваемого отправили под домашний арест до 5 июня.
Подробности — в материале «Реального времени».
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