Прокуратура обжалует домашний арест «долларового» полицейского

Прокуратура Татарстана обжалует сегодняшнее судебное решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника отдела УУР МВД по Республике Татарстан Романа Пахомова.

«Считаем данное решение необоснованным. Полагаем, что суд избрал несоразмерно мягкую меру пресечения с учетом характера и общественной опасности совершенного преступления», — сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Надзорное ведомство намерено добиваться заключения Пахомова под стражу.

Напомним, Советский райсуд не удовлетворил ходатайство следствия и не стал арестовывать Романа Пахомова. Подозреваемого отправили под домашний арест до 5 июня.

Подробности — в материале «Реального времени».

