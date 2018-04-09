Депутаты не выявили нарушений в работе «Ветдома»

Представители профильного комитета Госсовета проверили занимающийся отловом собак «Ветдом». Ни одного нарушения по итогам проверки выявлено не было.



В Казани после отлова было стерилизовано, чипировано и выпущено на улицы более 600 собак, сообщил начальник государственного ветеринарного объединения столицы РТ Тимур Галеев.

Комментировать тему бездомных животных Тимур Галеев не стал, пояснив, что ею занимается специализированная организация. Напомним, в 2017 году из 8100 отловленных в Казани бездомных собак только 500 не отправили на живодерню. В связи с этим в феврале Госсовет обсудил проблемы бездомных животных.

«После этого заседания мы проехались с представителями Государственного совета, обошли всю организацию, никаких замечаний не было», — добавил он.

Ранее стало известно, в сентябре-октябре этого года в Казани стоит ждать открытия ветцентра полного цикла, включающего в себя ветклинику, реабилитационный центр и гостиницу для животных. Подробности — в материале «Реального времени».