Евро превысил 75 рублей
Третий раз за день евро обновил свой максимум за полтора года. Курс вырос на 5,56% и достиг уровня в 75,35 рубля за евро.
Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».ЭкономикаФинансы
Третий раз за день евро обновил свой максимум за полтора года. Курс вырос на 5,56% и достиг уровня в 75,35 рубля за евро.
Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».ЭкономикаФинансы
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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