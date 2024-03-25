Итоги дня: аресты по делу о теракте в «Крокусе», начало школьных каникул, Минниханов войдет в СД «Таттелекома»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей во вторник, 25 марта:
- Рустам Минниханов анонсировал создание базы данных на татарском языке и проведение культурологического форума в 2025 году. Такое решение было принято на заседание совета по культуре и искусству при раисе Республики Татарстан, которое посвятили научной работе в образовательной деятельности в сфере культуры и искусств.
- Музеи Татарстана получат дополнительные средства на техническое оснащение, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.
- В Казани завершилась зимняя кампания по уборке улиц, и ее результаты стали рекордными для города. За три месяца выпало 180 мм осадков, что на 35% выше среднегодовой нормы. Столица Татарстана заняла второе место в рейтинге самых заснеженных городов России.
- По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, пожарные подразделения совершили 219 выездов по тревоге, из них 43 раза — на тушение пожаров. К сожалению, в результате пожаров погиб один человек, еще трое получили травмы. Однако благодаря профессионализму пожарных были спасены 10 человек.
- Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов выдвинут в совет директоров ПАО «Таттелеком», но председателем, скорее всего, останется гендиректор СИНХ Валерий Сорокин.
- В Казани вынесли приговор по делу 30-летней Алины Ефимовой о неудавшейся попытке поджога на территории военкомата Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Мать-одиночка призналась: поверила анонимам, что в здании военкомата находятся некие мошенники с документами по кредиту на ее имя, который она не оформляла. Итогом стал 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Если в течение этих лет она совершит еще какой-нибудь проступок, срок могут заменить реальным.
- В январе и феврале 2024 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 1,7 тысячи договоров купли-продажи коммерческих помещений, что на 33% больше, чем за тот же период в 2023 году. В других сегментах рынка недвижимости значительных изменений не произошло.
- Глава одного из самых перспективных и проблемных районов Татарстана Ильхам Кашапов дал интервью «Реальному времени», где рассказал о о ситуации в Куюках, Новых Салмачах, воде, стройке, газе, общественном транспорте и ситуации с местами в школах и детсадах.
- В Поволжском государственном университете создали инновационную силоизмерительную установку. Эта установка предназначена для оценки двигательной активности мышц ног в коленном суставе при различных режимах мышечного сокращения, а также для подготовки и сопровождения тренировочного процесса спортсменов.
- Сотрудники ФСБ и таможни задержали казанца за контрабанду 2 кг лекарства от эпилепсии. Его задержали 19 марта в ходе операции после получения от курьера посылки из Китая — порошкообразного вещества весом чуть более 2 кг.
- Синоптики предупредили об аномальной погоде в апреле. Второй весенний месяц вряд ли будет благостным — апрель 2024 года начнется с тепла и температурой выше климатической нормы на 2—3 градуса, сообщил центр погоды «Фобос».
- Заседание совета директоров АО «Казанькомпрессормаша» состоялось 22 марта 2024 года, на котором было утверждено положение о филиале общества в Санкт-Петербурге «Кировский». Его возглавит заместитель главного управляющего директора «ГМС Компрессоры» Денис Пашинкин.
- В Казани с 3 апреля начнет действовать режим повышенной готовности. Это связано с угрозой подтопления жилых домов и объектов экономики из-за резкого потепления.
- Сервис поиска работы SuperJob отметил «Реальному времени» ряд наиболее популярных вакансий для школьников на весенние каникулы. Это оператор кол-центра, работник сферы общественного питания и ассистент/специалист отдела по работе с клиентами.
- Доля россиян, берущих микрозаймы, чтобы закрыть другие кредиты, упала почти втрое.
- «Вертолеты России» передали Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Воздушное судно предназначено для авиационной компании «ПАНХ», которая базируется в Краснодарском крае. Поставка прошла в рамках госпрограммы по льготному лизингу воздушного транспорта.
- Совет Федерации предложил обязать бизнес формировать резерв для выплаты компенсаций за утечку персональных данных.
- Стоимость мотоциклетной техники в Татарстане может существенно вырасти после 1 апреля.
- Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста всем организаторам теракта в московской «Крокус Сити Холле».
- Бронирование путевок и оздоровительного отдыха в санаториях Татарстана на вторую половину марта возросло на 30%.
- С 20 апреля казанские питомники начнут завозить саженцы клубники, готовясь к началу плодоносного сезона. Стоимость рассады стартует от 100 рублей за саженец.
- На время проведения VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Казани будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства.
- Генеральный директор Boeing Дейв Калхун объявил о своем уходе с должности в конце 2024 года. Вместе с ним в отставку подает председатель совета директоров Ларри Келлнер.
Ключевые события 761-го дня специальной военной операции на Украине:
- Ночью 25 марта пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области.
- Боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.
- Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки и Георгиевки.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой Народной Республики.
- Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области.
- Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire» и «Ураган».
- Штурмовые подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продвинулись вперед на одном из участков Южно-Донецкого направления.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов.
- На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражена атака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан
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