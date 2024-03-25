Казанские питомники начнут завозить саженцы клубники с 20 апреля

Фото: Динар Фатыхов

С 20 апреля казанские питомники начнут завозить саженцы клубники, готовясь к началу плодоносного сезона. Стоимость рассады стартует от 100 рублей за саженец. Среди самых популярных сортов, которые будут предложены садоводам и дачникам, выделяются «Королева Елизавета 2», «Белый швед» и «Вечная весна». Об этом в разговоре с «Реальным временем» рассказали в питомниках «Дачный мир», «Плезир», «Жэнь-ш-Энь».

— Когда сойдет снег, тогда начнем поставки и продажу. Сразу проведем проверки: ростков на болезни, плодов на безопасность потребления, — сообщает компания по продаже саженцев «Жэнь-ш-Энь».

Первые ягоды сорта «Королева Елизавета 2» можно собирать уже в конце мая, он обладает высокой морозостойкостью и длительным плодоношением. «Белый швед» отличается необычной окраской, устойчивостью к паразитам и засухе, а также кисло-сладким вкусом. Сорт «Вечная весна» радует обильным урожаем до 2 кг с куста, хорошо переносит транспортировку и имеет высокий срок годности.

«В этом году количество рассады зависит от продолжительной весны». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В этом году количество рассады зависит от продолжительной весны. Если апрель будет холодным, то и первые ягоды соберем только к середине июня. Пока надеемся, что сезон будет плодотворным, на это есть все шансы, — рассказали в «Дачном мире».

Цены на саженцы клубники будут постепенно расти по мере приближения клубничного сезона, который продлится с мая по июль. Саженцы привозят из различных регионов, включая Свердловскую область, Кубань, а также выращивают в местных питомниках Татарстана.

Казанские питомники, помимо плодоносной рассады, предлагают дачникам приобрести декоративные сорта земляники, такие как «Тоскана» и «Фрагария», хоть эти плоды нельзя будет съесть, зато они станут украшением для сада.

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Анастасия Фартыгина