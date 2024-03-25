Спрос на санатории Татарстана весной вырос на треть

Фото: Максим Платонов

Бронирование путевок и оздоровительного отдыха в санаториях Татарстана на вторую половину марта возросло на 30%. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

— Наверное, причина в том, что сейчас действуют хорошие акции, предложения и скидки… Дальше цены уже существенно повышаются. Сейчас самое лучшее время для людей, которые хотят сэкономить на санаторно-курортном лечении. Стоимость начинается от 2 тысяч рублей в сутки. В эту сумму входят и лечебные процедуры. Далее 2,3 тысячи рублей и 2,5 тысячи рублей по возрастающей: в зависимости от класса размещения, категории номера и наполненности процедурами, — сообщил Терентьев.

По его словам, в основном бронируют либо на 5—7 дней, либо 10—12.

— Но чаще 10—12 дней, — отметил Терентьев.

Ранее председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» отмечал, что по итогам 11 месяцев 2023 года рост числа отдыхающих в региональных санаториях составил 17%, достигнув планки в 180 тысяч человек.

За декабрь 2023 года и январь 2024 года количество гостей в санаторно-курортных учреждениях республики составило 22 тысячи человек, что на 23% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этот раз Терентьев привел оперативные данные Росстата, согласно которым за декабрь 2023 года и январь 2024 года количество гостей в санаторно-курортных учреждениях республики составило 22 тысячи человек, что на 23% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным федеральной Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), жители Татарстана чаще всего выбирали региональные санатории «Васильевский» и «Жемчужина». Некоторые татарстанцы, следуя общероссийскому тренду, предпочли здравницы Кавказских Минеральных Вод.

Как выяснили эксперты туроператора «Алеан», 67% приверженцев санаторно-курортного лечения текущей весной едут именно в этот регион. Десятидневный отдых в здравницах уровня эконом начинается от 110 тысяч рублей на двоих, в санаториях среднего сегмента — от 140 тысяч. Размещение в объектах премиум-класса — от 200 тысяч рублей, отметили в «Алеане».

Коммерческий директор санатория «Арника» (Кисловодск) Виктория Анучина подтвердила «Реальному времени» возвращение интереса к здравницам Кавминвод, в том числе среди жителей Татарстана.

— Если анализировать 2022 год, то процент гостей из Татарстана был на уровне 1,8% по году. В 2023 году он чуть снизился — до 1,3%. Но в 2024 году мы наблюдаем рост. Интерес повышается. В целом мы смотрим, что в марте-апреле возрос интерес у всех гостей, в том числе и из Татарстана. Если в прошлом году динамика продаж начиналась с апреля, то сейчас она началась с марта. Кроме того, смещается фактор сезонности, от которого мы все очень зависим. Еще недавно январь, февраль, март были месяцами низкой загрузки, — сообщила Анучина.

Санатории Кавказских Минеральных Вод — самые востребованные среди отечественных здравниц текущей весной. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

Ранее в санатории «Машук Аква-Терм», расположенном в другом городе региона Кавказских Минеральных Вод, Железноводске, «Реальному времени» рассказывали, что жители Татарстана — постоянные и частые гости их курорта.

«Их количество невелико. Но приезжают постоянно», — отмечали на курорте.

В целом по России, по данным медицинского директора АОТ Михаила Данилова, оздоровительный туризм составляет не менее 10% от общего объема внутреннего турпотока по числу поездок.

— Около 7 миллионов человек в год используют санаторно-курортное лечение. При этом происходит ежегодный прирост и по количеству ночевок, и по количеству гостей. Так, согласно оперативным данным Росстата, прирост в 2023 году относительно предыдущего года по количеству гостей составляет 5,6%, а по числу ночевок — 2,9%, — отметил эксперт.

Галия Шакирова