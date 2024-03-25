Сотрудники ФСБ и таможни задержали казанца за контрабанду 2 кг лекарства от эпилепсии

Фото: Максим Платонов

В СИЗО Казани за получение запрещенной посылки из КНР отправлен казанец Алексей Мудрик. Такое решение было принято по ходатайству следствия, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского райсуда Казани.



Мудрику предъявлено обвинение в контрабанде сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ). По данным источников «Реального времени», его задержали 19 марта в ходе совместной операции сотрудники Татарстанской таможни и УФСБ после получения от курьера посылки из Китая — порошкообразного вещества весом чуть более 2 кг. Как установлено экспертами, этим веществом был прегабалин — сильнодействующий синтетический препарат против эпилепсии, в российских аптеках его возможно приобрести лишь по рецепту, свободный оборот запрещен.

Предварительно установлено, что у казанского получателя контрабандного груза был некий сообщник в КНР, и прежде чем попасть в Казань, посылка из Китая побывала в Казахстане и Москве.