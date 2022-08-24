Филиал «Казанькомпрессормаша» в Санкт-Петербурге возглавил Денис Пашинкин

Фото: Максим Платонов

Совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» принял решение о создании филиала компании в Санкт-Петербурге. Его возглавил заместитель главного управляющего директора «ГМС Компрессоры» Денис Пашинкин, выяснило «Реальное время».

За создание филиала «Казанькомпрессормаша» в Санкт-Петербурге члены совета директоров высказались единогласно. Кандидатуру Дениса Пашинкина для назначения его директором поддержали все семь присутствующих на заседании. Он вступил в должность с 19 августа.

Денис Пашинкин. Фото: hms-compressors.ru

О планах «Казанькомпрессормаш» открыть филиал в Санкт-Петербурге стало известно на прошлой неделе. В компании отказались комментировать их «Реальному времени».



Напомним, сын украинского миллиардера Владимир Лукьяненко стал совладельцем «Казанькомпрессормаша». Ему принадлежат 36,7% акций через «Гидромашсервис».

По слухам, украинский миллиардер Лукьяненко-старший, занимавшийся выпуском промышленных насосов, долго боролся за казанский компрессорный завод, переиграв противника, украинского же бизнесмена Григоришина. Детали — в материале интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина