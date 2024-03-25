В Татарстане с 18 по 24 марта произошло 219 пожаров

По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, пожарные подразделения совершили 219 выездов по тревоге, из них 43 раза — на тушение пожаров. К сожалению, в результате пожаров погиб один человек, еще трое получили травмы. Однако благодаря профессионализму пожарных были спасены 10 человек.

Основными причинами возгораний стали:

нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов — 16 случаев;

неисправность печей — семь пожаров;

неосторожное обращение с огнем — 16 пожаров.

Весной, в период активного таяния снега, очень опасно попадание воды на электропроводку или электробытовые приборы, находящиеся под напряжением. Особенно это касается частных домов, где кровля может протекать.

Чтобы избежать пожаров, важно помнить о мерах безопасности:

использовать электроприборы рядом с водой запрещено;

работать с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви запрещено;

в случае обнаружения искрения проводов необходимо вызвать специалиста и устранить неисправность.

В случае пожара звоните по телефону «101» или «112».

Напомним, сегодня утром в Альметьевске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Ризы Фахретдина, 14. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение в квартире на четвертом этаже.

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Разиль Самигуллин