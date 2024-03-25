В Татарстане с 18 по 24 марта произошло 219 пожаров
По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, пожарные подразделения совершили 219 выездов по тревоге, из них 43 раза — на тушение пожаров. К сожалению, в результате пожаров погиб один человек, еще трое получили травмы. Однако благодаря профессионализму пожарных были спасены 10 человек.
Основными причинами возгораний стали:
- нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов — 16 случаев;
- неисправность печей — семь пожаров;
- неосторожное обращение с огнем — 16 пожаров.
Весной, в период активного таяния снега, очень опасно попадание воды на электропроводку или электробытовые приборы, находящиеся под напряжением. Особенно это касается частных домов, где кровля может протекать.
Чтобы избежать пожаров, важно помнить о мерах безопасности:
- использовать электроприборы рядом с водой запрещено;
- работать с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви запрещено;
- в случае обнаружения искрения проводов необходимо вызвать специалиста и устранить неисправность.
- В случае пожара звоните по телефону «101» или «112».
Напомним, сегодня утром в Альметьевске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Ризы Фахретдина, 14. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение в квартире на четвертом этаже.
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