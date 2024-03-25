На время проведения полумарафона «Забег.РФ» в Казани ограничат движение транспорта

На время проведения VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Казани будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства.

В столице Татарстана 19 мая с 6.30 до 12.30 будут закрыты следующие участки:

Улица Подлужная, от съезда с моста «Миллениум» до дома №17 по улице Подлужной. Будет приостановлено движение в двух направлениях, однако сохранится возможность выезда из жилого сектора в сторону улицы Толстого.

Улица Вишневского (съезд с улицы Вишневского на улицу Подлужную).

Съезд с моста «Миллениум» на улицу Подлужную.

Напомним, Казань вновь примет участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Он пройдет 19 мая и объединит около 4 тысяч участников. Спортсмены смогут выбрать дистанцию в 1, 5, 10 и 21,1 км. Трассы полумарафона пройдут вдоль Кремлевской набережной. На всем пути будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и медики.

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Разиль Самигуллин