Генеральный директор Boeing объявил об отставке

Фото: Максим Платонов

Генеральный директор Boeing Дейв Калхун объявил о своем уходе с должности в конце 2024 года. Вместе с ним в отставку подает председатель совета директоров Ларри Келлнер.

Калхун покинет свой пост на ежегодном собрании Boeing в мае, а его место займет Стив Молленкопф, который является директором Boeing с 2020 года, передает американское издание CNBC.

Такое решение стало частью масштабной перестановки в руководстве аэрокосмического гиганта.

Также стоит отметить, что Стэн Дил — президент и генеральный директор Boeing Commercial Airplanes (подразделение компании Boeing, занимающееся реактивными авиалайнерами и бизнес-джетами), уже ушел со своего поста.

Такие кадровые изменения происходят на фоне растущих требований регулирующих органов к авиастроительным компаниям после инцидента, произошедшего 5 января 2024 года. В тот день дверь самолета Boeing 737 вырвало спустя несколько минут после взлета.



Калхун в течение нескольких месяцев обещал инвесторам, клиентам авиакомпаний и общественности, что Boeing решит свои проблемы с качеством продукции, однако свои обещания не сдержал. На эту должность его назначили в конце 2019 года, но за пять лет он так и не внес никаких изменений в систему корпорации.

Ранее стало известно, что весной 2024 года россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при покупке авиабилетов.



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Олег Исаков