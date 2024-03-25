Россияне стали реже брать займы для погашения кредитов

Фото: Динар Фатыхов

Доля россиян, берущих микрозаймы, чтобы закрыть другие кредиты, упала почти втрое.

В январе — феврале 2024 года таких было только 4,5%, тогда как в аналогичный период 2021 года — 11,9%. В 2022 году этот показатель составлял 8,6%, а в 2023 — 6,7%, сообщила «Газета.ru».

— После экономического шока в 2022 году россияне стали более взвешенно подходить к оценке своих потребностей и способности соблюдать платежную дисциплину. Также заемщики, испытывавшие сложности с погашением долгов, могли пользоваться механизмом кредитных каникул, — заявил гендиректор МФО Александр Пустовит.

Также он добавил, что дополнительная причина тенденции к отказам — ужесточение требований ЦБ к микрофинансовым организациям. К тому же банки стали реже одобрять россиянам автокредиты.

Ранее в пятницу, 22 марта, Центробанк РФ не стал изменять ключевую ставку, оставив ее на уровне 16%.

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