Запугали кредитом — пошла поджигать: в Казани вынесли приговор женщине, бросавшей бутылки в военкомат

Фото: Динар Фатыхов

В Казани вынесли приговор по делу 30-летней Алины Ефимовой по делу о неудавшейся попытке поджога на территории военкомата Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. По данным «Реального времени», эта самозанятая мать-одиночка призналась суду: поверила анонимам, что в здании военкомата находятся некие мошенники с документами по кредиту на ее имя, который она не оформляла.



Ефимову задержали 1 августа 2023 года во второй половине дня после метания двух самодельных ручных гранат — бутылок с зажигательной смесью. Одна разбилась и загорелась в двух метрах от автомобиля «УАЗ Патриот», принадлежащего Минобороны, другая прокатилась под днищем и не разбилась. В ходе следствия стоимость автотранспорта потерпевшая сторона оценила в 1,7 млн рублей.

Как установили следователи, в тот день утром женщина получила звонок от неизвестных в мессенджере. Представились «сотрудниками банка» и сообщили, что на ее имя мошенники оформили кредит, и сейчас они с поддельными документами находятся на территории райвоенкомата. После чего предложили совершить поджог здания и дали инструкцию по изготовлению «коктейлей Молотова». Запугали так, что женщина поверила, что якобы только таким способом она сможет избавиться от платы по неполученному кредиту.

Первоначальный план организаторов преступления предполагал, что Ефимова проникнет в здание, однако в последний момент ей разрешили изменить цель и атаковать автомобиль. Благодаря вмешательству дежурных пожара не произошло.

Вину Ефимова полностью признала. Ее дело суд рассмотрел в особом порядке и согласился с позицией прокурора — уничтожение имущества не произошло, поэтому действия подсудимой подлежат переквалификации с законченного преступления на покушение. Также учли ее активную помощь следствию. В итоге наказанием для горе-поджигательницы стали 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Если в течение этих лет она совершит еще какой-нибудь проступок, срок могут заменить реальным.