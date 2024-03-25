С улиц Казани за зиму вывезли более 2,1 млн тонн снега

Фото: Максим Платонов

В Казани завершилась зимняя кампания по уборке улиц, и ее результаты стали рекордными для города. За три месяца выпало 180 мм осадков, что на 35% выше среднегодовой нормы. Столица Татарстана заняла второе место в рейтинге самых заснеженных городов России.

Уборка снега стала настоящим вызовом для дорожных служб. В связи с этим будет актуализирована городская программа по зимнему содержанию улично-дорожной сети. За консультацией Казань обратилась к Российскому дорожному научно-исследовательскому институту, сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Особенно снежным был январь. С 17 по 22 января в Казани выпало 49 мм осадков — это 106% от месячной нормы. До 2 февраля в городе действовал план «Буран». В уборке были задействованы более 1 000 единиц техники и свыше 750 дорожных рабочих, а смены достигали 14—16 часов. Однако даже этого оказалось недостаточно. Привлекались дополнительные ресурсы городских предприятий и организаций — свыше 600 единиц техники.

Чтобы обеспечить эффективное содержание улично-дорожной сети в зимний период, в Казани наращивают собственный парк уборочной техники. Уже в январе через «Татлизинг» дополнительно закуплены мини-погрузчики, тракторные щетки, фронтальные погрузчики и грейдеры — всего 21 единица техники.

Городские власти ставят перед собой задачу обновить программу содержания улично-дорожной сети, разработанную в 2011 году. Тогда при поддержке руководства Татарстана были увеличены тарифы и приобретено более 100 единиц уборочной техники. Это позволило районным администрациям проводить торги и заключать контракт с одним генподрядчиком вместо множества мелких организаций.

В столице Татарстана работали восемь снегоплавильных пунктов, среди них — новый пункт на улице Портовой и новая камера на улице Несмелова. Но даже с учетом открытия новых объектов все станции работали с превышением установленной нагрузки. Вместо 8 тыс. тонн они принимали до 14 тыс. тонн снега в сутки. Всего же на пункты было вывезено более 1 млн тонн снега. Также в Казани было организовано 12 мест временного складирования в разных районах.

За зиму было использовано более 63 тыс. тонн противогололедных материалов. В Казани применяли двухфазный реагент и песко-соляную смесь против обледенения дорог, а также тестировали мраморную крошку для обработки тротуаров на центральных улицах. «Эффект от использования оцениваем положительно, рассмотрим возможность использования такого реагента в больших масштабах», — прокомментировал результаты заместитель руководителя исполкома.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин