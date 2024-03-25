«Произойдет тесная интеграция с наукой»: Рифкат Минниханов придет в «Таттелеком»

Президент Академии наук Татарстана выдвинут в совет директоров ПАО «Таттелеком», но председателем, скорее всего, останется гендиректор СИНХ Валерий Сорокин

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов может войти в совет директоров ПАО «Таттелеком». Соответствующую рекомендацию вынесли на недавнем заседании СД республиканской телекоммуникационной компании, но вряд ли у кого-то есть сомнения в его избрании на предстоящем годовом собрании общества. В гонке за технологическое первенство Рифкат Минниханов собирается привнести в работу новые разработки, в том числе технологии искусственного интеллекта. «Думаю, что с моим приходом произойдет усиление интеграции «Таттелекома» и научного сообщества Татарстана», — прокомментировал он выдвижение в разговоре с «Реальным временем». «Одними уговорами с трибуны укрепить связи между наукой и предприятиями не получится», — соглашаются эксперты.

Академики идут в бизнес

Совет директоров «Таттелекома» в этом году, возможно, укрепят новой фигурой из истеблишмента республики. Впервые в высший орган управления телекоммуникационной компании выдвинут Рифкат Минниханов, которого год назад избрали президентом Академии наук Татарстана, возложив на него причитающуюся ответственность за научно-технологическое развитие республики. Именно в этом качестве его кандидатуру и выдвинул госхолдинг «Связьинвестнефтехим», которому принадлежат 87,21% акций «Таттелекома».

СИНХ, как ключевой акционер ТТК, внес список кандидатов еще в начале марта, следует из данных сервера раскрытия информации «Интерфакс». Как обычно, в него были включены семь кандидатур на семь мест в СД. В список вошли три представителя СИНХ, включая гендиректора Валерия Сорокина, замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев, представитель аппарата раиса Альберт Нафигин и гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов. Такой состав остается неизменным на протяжении нескольких лет.

Совет директоров «Таттелекома» в этом году, возможно, укрепят новой фигурой из истеблишмента республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Изменения коснулись лишь одной персоны — нет бывшего гендиректора «Таттелекома» Лутфуллы Шафигуллина, ушедшего с поста руководителя компании пять лет назад. Сейчас он возглавляет Комитет Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. По словам источников, с переходом на постоянную работу в парламент он перестал активно участвовать в принятии стратегических решений компании. Получается, что вместо него выдвинули кандидатуру Рифката Минниханова, заинтересованного в продвижении передовых цифровых технологий с полигона ТТК.

На «спящего акционера» не рассчитывайте

Рекомендацию о выдвижении в СД новых кандидатов вынесли на недавнее заседание СД телекоммуникационной госкомпании. Учитывая, что список кандидатов является безальтернативным, то вряд ли у кого-то есть сомнения в их избрании на предстоящем годовом собрании общества.

Тут возникает интрига — кто возглавит СД «Таттелекома»? Обычно выдвижение кандидата на пост председателя происходит после избрания обновленного совета, поэтому предсказать заранее исход выборов трудно. Но по данным источников «Реального времени», скорее всего, на этом посту останется гендиректор СИНХ Валерий Сорокин, а сам Рифкат Минниханов не будет выдвигать свою кандидатуру и останется работать в качестве члена СД.

Впрочем, рассчитывать на то, что Рифкат Минниханов окажется в роли «спящего акционера», не стоит, отмечают эксперты. По их словам, он отличается строгостью и проницательностью, а в его бытность главой государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» случались расторжения госконтрактов с недобросовестными поставщиками. Ожидается, что годовое собрание акционеров «Таттелекома» пройдет в июне.

«Науки только прибавится»

Рифкат Минниханов в разговоре с «Реальным временем» подтвердил выдвижение своей кандидатуры в СД «Таттелекома». Он напомнил, что 2024 год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития, поэтому предстоит выстраивать эффективную модель «наука — вузы — предприятия». Но без координирующей роли власти сделать это сложно. В этом смысле «Таттелеком» мог бы стать объединяющим центром (с Академией наук РТ, — прим. авт.). «Думаю, что с моим приходом науки только прибавится. Произойдет более тесная интеграция научных учреждений и «Таттелекома», — рассказал Минниханов, не вдаваясь в подробности.

Рифкат Минниханов подтвердил выдвижение своей кандидатуры в СД «Таттелекома». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Может, своеобразной базой для интеграции станет вычислительный центр для обработки, анализа и защиты критически важных данных IT-систем, старт строительству которого дали в прошлом году. Отвечая на этот вопрос, он сообщил, что концепция находится в стадии проработки, рассматриваются разные варианты. Одним словом, нет точного ответа. Ранее гендиректор ТТК Айрат Нурутдинов говорил, что на базе вычислительного центра планируется создать научно-образовательный кластер при поддержке Академии наук РТ.

В процессе доработки находится и заявка Академии наук РТ на участие в конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом ранее заявлял вице-президент АН РТ Айнур Тимерханов на II Молодежном научном конгрессе стран ОИС. По словам Рифката Минниханова, Татарстан собирается подавать заявку повторно. Опасения у него вызывают предстоящие результаты рейтинга научно-технологического развития, где Татарстан занимал верхние строчки. «В прошлом году мы заняли второе место после Москвы, но в этот раз критерии изменились», — заметил он, добавив, что «их меняют, чтобы сменились лидеры». Оценивать финансово-экономические результаты ТТК он не стал, заявив, что пока не имеет права этого делать, так как не является членом СД. Но в случае избрания обещал встряску не устраивать, а только добавить «больше науки».

«Есть те, кто легковесно отнесся»

Рифкат Минниханов не раз говорил о необходимости интеграции науки и бизнеса, критикуя нежелание последнего. «Есть те, кто легковесно отнесся к этому вопросу. К сожалению, они не понимают, что сегодня нельзя этот вопрос рассматривать узко, только с привязкой к слову «наука», — говорил он на коллегии Минэкономики РТ. По его мнению, предприятия должны ставить задачи перед наукой, формировать заказ. Говоря о национальном рейтинге научно-технологического развития регионов, он указывал, что методика серьезно дополняется. «Появится 10 новых показателей», что может изменить в нем положение республики. По его словам, в последние годы Татарстан являлся одним из лидеров в гонке за лидерство в научно-технологическом соперничестве регионов, а разработки ученых находят применение в разных сферах. Он считает, что их продвижению необходима помощь индустриальных партнеров из числа промышленных предприятий, и не всегда помощь должна быть выражена в заказах, но и в постановке задач для предприятий.



Между тем чистая прибыль ПАО «Таттелеком» по итогам прошлого года упала на 11,5%, до 1,36 млрд рублей, тогда как выручка выросла на 5% — до 8,8 млрд рублей. Себестоимость работ выросла на 2% — до 6,1 млрд руб. Гендиректор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов объяснял незначительное снижение рентабельности тем, что сдерживаются тарифы. По его словам, рост издержек связан «с удержанием уровня стоимости тарифов на услуги связи и существенным увеличением фонда оплаты труда, который был вынужденно повышен на фоне общей тенденции на рынке».

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» по итогам прошлого года упала на 11,5%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом брокеры фондового рынка удивлялись, что, вопреки снижению прибыли, стоимость акций на бирже растет. «В первом квартале прибыль снизилась на 4%, а акции выросли до 0,75 руб. Во втором квартале прибыль упала на 8%, а акции выросли до 0,95 руб. Но самое интересное началось в третьем квартале. 5 сентября акции выросли за день на 37%, до 1,37 руб., на объеме в 1 млрд руб.», — писали аналитики портала «Элитрейдер».

Между тем в прошлом году ТТК продолжил развитие сети GPON в отдаленных районах и пригородных поселках Татарстана, проект видеонаблюдения «Безопасный город», развитие IP-домофонии РТ. «Летай» построил 97 новых базовых станций, модернизировал 415 площадок связи и запустил мобильный интернет в 72 населенных пунктах, в 33 из которых ранее связь отсутствовала.