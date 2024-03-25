Курьер, оператор, сборщик заказов — кем подработать школьнику на каникулах в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Наиболее популярные вакансии для школьников на весенние каникулы, это оператор кол-центра, работник сфера общественного питания и ассистент/специалист отдела по работе с клиентами. Об этом «Реальному времени» сообщил сервис поиска работы SuperJob.

Несовершеннолетние соискатели чаще всего претендуют на следующие позиции (в порядке убывания числа резюме):

курьер, если работодатель принимает на работу несовершеннолетних, то им поручаются предоплаченные заказы малого веса либо доставка документов и некоммерческих грузов. (от4 тысяч рублей в день); оператор кол-центра (от 3 тысяч рублей в день); комплектовщик/сборщик заказов (от 1,5 тысячи рублей в день); копирайтер (от 12 тысячи рублей в месяц); работник сферы общественного питания/официант/бариста (от 1,5 тысячи рублей в день).

Вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами Амир Сараков рассказал: чтобы быть востребованным специалистом через 5—10 и даже 15 лет, очень важно на старте правильно спланировать свою карьерную и профессиональную траекторию.

По его словам, очень важно помочь школьнику и студенту определиться, чем ему интересно заниматься. Тогда он всегда будет впереди своих коллег, которым эта профессия неинтересна. Летняя подработка — это отличный шанс для старта своей карьеры, поэтому важно ответственно подойти к выбору работодателя и вакансии.

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Разиль Самигуллин