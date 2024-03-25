В Поволжском государственном университете создали инновационную силоизмерительную установку

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники НИИ физической культуры и спорта Поволжского государственного университета разработали новое устройство, превосходящее зарубежные аналоги.

Эта установка предназначена для оценки двигательной активности мышц ног в коленном суставе при различных режимах мышечного сокращения, а также для подготовки и сопровождения тренировочного процесса спортсменов.

Проректор по научной работе и международной деятельности университета Андрей Назаренко рассказал о преимуществах новой разработки.

— Установка позволяет одновременно оценивать силовые характеристики обеих нижних конечностей, измерять большее количество параметров, работать телеметрически и использовать российское программное обеспечение. При этом разработка стоит дешевле зарубежных аналогов, — отметил Назаренко.

Кроме того, добавил проректор, установкой можно пользоваться для тренировки мышц ног в режимах, которые невозможно реализовать на стандартных тренажерах.

— На рынке представлены в основном только иностранные системы, поэтому сотрудники нашего НИИ решили создать свой, российский продукт, превосходящий зарубежные аналог», — заключил Андрей Назаренко.

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