КВЗ построил вертолет Ми-8МТВ-1 для краснодарской авиакомпании «ПАНХ»

Фото: предоставлено пресс-службой "Ростех"

«Вертолеты России» передали Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Воздушное судно предназначено для авиационной компании «ПАНХ», которая базируется в Краснодарском крае. Поставка прошла в рамках госпрограммы по льготному лизингу воздушного транспорта», — сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».



«Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 применяются для решения различных задач — например, для перевозки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, транспортировки пассажиров, поисково-спасательных работ, медицинской эвакуации и других», — приводится цитата гендиректора КВЗ Николая Яковлева.



Авиакомпания «ПАНХ» — постоянный покупатель вертолетной техники холдинга «Вертолеты России». Данный вертолет передан по одному из действующих контрактов между холдингом «Вертолеты России» и ГТЛК. В рамках этих договорных обязательств до конца 2024 года будет поставлено еще несколько бортов.

Напомним, в феврале прошло года ГТЛК и «Вертолеты России» подписали контракт на поставку 86 новых отечественных вертолетов. Поставка должна быть осуществлена в течение 2023—2025 годов. Технику планируется передать в лизинг отечественным авиакомпаниям на льготных условиях.



Луиза Игнатьева