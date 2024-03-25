В Казани введен режим повышенной готовности из-за угрозы половодья

Фото: Максим Платонов

В Казани с 3 апреля начнет действовать режим повышенной готовности. Это связано с угрозой подтопления жилых домов и объектов экономики из-за резкого потепления.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поддержал введение режима повышенной готовности на совещании. Он также поручил ускорить работу по прочистке рек, завершить очистку ливневых канализаций и регулярно отслеживать их состояние.

Гафаров отметил благоприятные погодные условия для безопасного прохождения паводка и сказал, что необходимо оперативно принимать меры по предотвращению подтоплений, поскольку началась активная фаза таяния снега. По словам Рустема Гафарова, от казанцев уже поступило 10 обращений в связи с подтоплениями улиц и дворов. По двум сообщениям работа продолжается, по остальным — своевременно приняты меры.

Также по предложению начальника управления гражданской защиты Сергея Чанкина был введен режим повышенной готовности, предполагающий мобилизацию экстренных служб и ответственных лиц, а также проведение комплекса мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и сохранение здоровья людей.

Сейчас проводятся работы по очистке лотков и решеток дождеприемников от снега, наледи, мусора и грязи, вывозят снег. Управляющие компании и подрядчики расчищают русла рек от поваленных деревьев и мусора. Продолжается и очистка кровель от снега.



Приняты меры для обеспечения сохранности грузов, которые находятся в местах возможного затопления. Проводятся работы по недопущению подтопления подвалов, в том числе социальных объектов. С жителями домов, которые находятся в зонах возможного подтопления, беседуют по вопросам добровольного страхования имущества.



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Разиль Самигуллин