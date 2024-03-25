С апреля в Татарстане существенно подорожают мотоциклы

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость мотоциклетной техники может существенно вырасти после 1 апреля. Представители квадроцентра Drivemoto в Казани отметили в разговоре с «Реальным временем», что уже сейчас на новые модели, которые только привозят с завода, действуют дополнительные наценки в размере от 5—10 тысяч рублей.

— Пока подорожания на товары не такие критичные. Но с начала весны на новые модели, которые только приехали с завода, уже присутствуют наценки в 5—10 тысяч рублей. Далее подорожание будет на 10%, — заявили в квадроцентре Drivemoto.

Пока увеличение стоимости не является критичным. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока увеличение стоимости не является критичным, однако фактически салоны прогнозируют стремительный рост стоимости мотоциклов и иных видов техники с 1 апреля 2024 года. Представители магазина мототехники Rolling Moto связывают это с ростом спроса на продукцию.

— Цены все еще «зимние». Их повышение ожидается с 1 апреля 2024 года. Но насколько они вырастут, пока сказать не могу, так как из года в год они разные, — отметили в магазине мототехники Rolling Moto.

Однако специалисты рекомендуют следить за ситуацией и планировать покупки с учетом возможного роста стоимости товаров.

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Рената Валеева