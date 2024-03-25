Синоптики предупредили об аномальной погоде в апреле

Фото: Максим Платонов

Второй весенний месяц вряд ли будет благостным — апрель 2024 года начнется с аномального тепла, с температурой выше климатической нормы на 2—3 градуса, сообщил центр погоды «Фобос» «Известиям Мордовии». Однако затем придет арктический холод, заявили в пресс-службе.

Синоптики отмечают, что это нормальное явление для весны. В последней декаде месяца жители центральной части страны ощутят дыхание зимы.

В целом апрель ожидается засушливым. В средней полосе дефицит осадков будет доходить до 40%.

При этом сегодня, в понедельник, 25 марта, в Казани температура воздуха днем поднимется до +7 градусов. Средняя скорость ветра составит 1—5 метров в секунду.

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