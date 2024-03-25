В Татарстане вырос спрос на коммерческую недвижимость

Фото: Максим Платонов

В январе и феврале 2024 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 1,7 тысячи договоров купли-продажи коммерческих помещений, что на 33% больше, чем за тот же период в 2023 году. В других сегментах рынка недвижимости значительных изменений не произошло.

Пресс-служба Росреестра Татарстана сообщила РБК, что в январе и феврале было зарегистрировано 26,4 тысячи переходов прав на недвижимость на основе договоров купли-продажи, что не сильно отличается от показателя прошлого года: 25,6 тысячи.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова сообщила, что, исходя из двухмесячной статистики, ситуация на рынке недвижимости в Татарстане остается стабильной. Однако нежилые помещения, которые обычно используются в коммерческих целях, показали значительный рост в 33%.

При этом число сделок с жилыми помещениями и земельными участками сократилось на 2 тысячи по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было зарегистрировано 9 тысяч сделок с жилыми помещениями против 11 тысяч в прошлом году, и 11,5 тысячи сделок с земельными участками против 13,8 тысячи. В сегменте индивидуального домостроения число сделок осталось на прежнем уровне — порядка 1,8 тысячи.

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