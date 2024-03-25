Музеи Татарстана получат дополнительные средства на техническое оснащение

Фото: Роман Хасаев

Музеи Татарстана получат дополнительные средства на техническое оснащение, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.

В бюджете Республики Татарстан на 2024 год предусмотрено софинансирование технического оснащения трех региональных и муниципальных музеев. На эти цели будет выделено более 50 миллионов рублей. Часть средств, а именно 40,5 миллиона рублей, поступит из федерального бюджета.

Работы будут вестись в рамках национального проекта «Культура», созданного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Сам проект будет направлен на развитие сети региональных музеев.

Ранее «Реальное время» рассказало, что в апреле казанцы смогут бесплатно посетить музеи в честь 129-летия Национального музея Татарстана. Среди них: литературный музей Габдуллы Тукая, музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина и многие другие.

Также стало известно, что депутат Госдумы Илья Вольфсон предложил расширить программу «Пушкинская карта» и включить в нее посещение галерей.



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Олег Исаков