В Басманном суде Москвы рассмотрели дела о пособниках террористического акта
В Басманном суде Москвы рассматривается вопрос об избрании меры пресечения пособникам в организации террористического акта в «Крокус Сити Холле».
Басманный районный суд Москвы продолжает рассматривать материалы об избрании меры пресечения лицам, обвиняемым в пособничестве в организации террористического акта, который произошел в одном из развлекательных центров столицы.
На данный момент детали судебного процесса не разглашаются, но известно, что следствие по делу продолжается.
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