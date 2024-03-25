В Басманном суде Москвы рассмотрели дела о пособниках террористического акта

В Басманном суде Москвы рассматривается вопрос об избрании меры пресечения пособникам в организации террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Басманный районный суд Москвы продолжает рассматривать материалы об избрании меры пресечения лицам, обвиняемым в пособничестве в организации террористического акта, который произошел в одном из развлекательных центров столицы.

На данный момент детали судебного процесса не разглашаются, но известно, что следствие по делу продолжается.



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