Итоги дня: Путин пойдет на новый срок, в Казани повысят стоимость проезда, уголовное дело депутата Казгордумы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 8 декабря:
- Президент России Владимир Путин в Кремле сообщил, что будет выдвигаться на новый срок. О намерении он заявил герою ДНР Артему Жоге, который после церемонии вручения медали «Золотая Звезда» попросил его от всего Донбасса «принять участие в этих выборах, потому что работы очень много». На это Владимир Путин сказал: «Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться». В Татарстане его решение поддержали.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически предвыборная кампания Владимира Путина началась, юридически — нет, так как он не зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата. По решению Центризбиркома, самовыдвиженцы могут направить заявление до 27 декабря, лица от политических партий — не позднее 1 января.
- ЦИК России утвердил трехдневное голосование на предстоящих президентских выборах — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Основной день голосования — 17 марта. Досрочное голосование пройдет с 25 февраля по 14 марта. Россияне смогут выбрать нового президента через дистанционное электронное голосование.
- В Брянске отца девочки, которая 7 декабря устроила стрельбу в гимназии №5, задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. Задержаны также глава частной охранной организации и женщина-охранник. Прокуратура возбудила на должностных лиц уголовное дело о халатности.
- В Казани провели республиканский антикоррупционный форум «Алма — бирмэ». На нем обсудили изменения в сознании жителей Татарстана и причинах, по которым имена коррупционеров остаются неизвестными широкой общественности.
- Прокуратура Челнов завершила проверку после пожара на авторынке «Гараж-500» — там выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. В Следком направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
- Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Пост председателя Заинского городского суда занял Рамиль Бикмиев, зампредседателя Авиастроительного районного суда Казани — Артем Никифоров.
- В структуре следственного управления СКР по Татарстану создали шестой отдел по расследованию особо важных дел — по преступлениям мигрантов. Возглавил его Дмитрий Филин.
- Госкомитет Татарстана по тарифам принял решение с начала 2024 года повысить стоимость проезда в общественном транспорте Казани. Ее увеличат до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой. Тариф может подскочить и в 2025 году — город планирует приобрести 250 автобусов за 4,5 млрд рублей.
- В Татарстане с 25 декабря по 8 января 2024 года будет действовать особый противопожарный режим. Им предусмотрен запрет на использование пиротехнических изделий 1-го — 3-го классов опасности на некоторых территориях.
- В Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение об аномальных морозах. Ночью и утром 9 и 10 декабря ожидается до -40 градусов.
- Статус подозреваемого в уголовном деле получил депутат Казгордумы, совладелец и бывший директор казанской СК «Экострой» Максим Леонтьев. Уголовное дело против него возбудили по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — 118,5 млн рублей.
- Татарстан утвердил прогнозный план приватизации госимущества республики на 2024 год. В списке есть также пять унитарных предприятий: «Татинвестгражданпроект», «Татлизинг», «Национальная торговая марка», «Центр информационных технологий РТ» и «Татарское книжное издательство».
- В преддверии саммита БРИКС Горьковская железная дорога взялась модернизировать Центральный вокзал Казани. Ожидается, что средства направят на внешние косметические улучшения.
- За проект благоустройства парка «Малое Чайковое озеро» Казань получила медаль почета Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций. Также столица Татарстана заняла третье место в номинации «Приз зрительских симпатий», набрав 520 тысяч голосов.
- Прокурорам регионов России поручено проверить работу производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».
- Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил провести проверку по факту коммунальной аварии, из-за которой в Казани несколько детских садов остались без отопления. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
- Международный олимпийский комитет рассматривает участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Допустить могут прошедших квалификацию в своих видах спорта. На сегодняшний день их насчитывается 11.
Ключевые события 653-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщило, что с 3 по 8 декабря Вооруженные Силы страны нанесли по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак ВСУ. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю около Ямполовки (ДНР) и отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ.
- На Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ около н. п. Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка. За неделю российскими подразделениями на этом направлении отражены 18 украинских атак.
- На Запорожском направлении отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. На Херсонском направлении сорваны украинские попытки переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра.
- Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов: три Миг-29 и два Су-25, а также вертолет Ми-8. Перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200, управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвто
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