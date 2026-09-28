Средняя пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч в 13 регионах

Лидером по уровню выплат стал Чукотский автономный округ

Фото: Динар Фатыхов

Средний размер пенсии неработающих россиян в августе превысил 30 тыс. рублей в 13 регионах. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда России, передает РИА «Новости».

Лидерами по уровню выплат стали Чукотский автономный округ (43 986 рублей), Ненецкий автономный округ (40 096 рублей), Камчатский край (39 419 рублей) и Магаданская область (39 192 рубля). Также в список вошли Ханты-Мансийский АО (38 487 рублей), Ямало-Ненецкий АО (38 108 рублей), Мурманская область (35 660 рублей), Сахалинская область (35 169 рублей), Якутия (34 626 рублей), Тюменская область (33 480 рублей), Республика Коми (33 018 рублей) и Архангельская область (32 895 рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров по России в августе составил 25 850 рублей. Всего в стране насчитывается 40,5 млн пенсионеров, из них 32,1 млн — неработающие.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2027 году повысят дважды. Средний размер на конец 2027 года составит 29 904 рубля.

Алсу Сабирзанова