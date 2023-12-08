Прокуратура организует проверку по факту аварии, из-за которой детсады Казани остались без тепла

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил провести проверку по факту коммунальной аварии на сетях, из-за которой в Казани несколько детских садов остались без отопления. Организовать ее должен прокурор города.

— Ведомство проконтролирует соблюдение нормативных сроков устранения последствий коммунальной аварии и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, об аварии в Советском районе Казани, из-за которой несколько детских садов остались без тепла, днем 8 декабря сообщило Управление образования города. Родителей воспитанников оповестили о случившемся. Из двух учреждений всех воспитанников уже забрали. Еще в одном, по последним данным, они пока остаются.



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Татьяна Демина