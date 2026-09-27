Средняя зарплата воспитателей в России выросла до 50,2 тыс. рублей

Самые высокие доходы зафиксированы в Москве

Фото: Ринат Назметдинов

В августе 2026 года средняя предлагаемая зарплата воспитателям детских садов составила 50,2 тыс. рублей против 49,6 тыс. годом ранее.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование hh.ru, зарплатная вилка в вакансиях варьируется от 30,6 тыс. до 100,6 тыс. рублей.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Самые высокие доходы зафиксированы в Москве: медианная зарплата достигла 81,4 тыс. рублей (вилка — от 59,9 тыс. до 199,9 тыс.). В Санкт-Петербурге медиана составила 54,3 тыс. рублей при диапазоне от 35 тыс. до 80,9 тыс. На размер оплаты влияет стаж и региональные надбавки.

При этом в среднем на одну вакансию приходится 10,2 резюме воспитателей.

Ранее в «Реальном времени» вышел материал с топ-5 самых доходных коммерческих дошкольных учреждений столицы Татарстана.

Зульфат Шафигуллин