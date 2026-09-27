Средняя зарплата воспитателей в России выросла до 50,2 тыс. рублей
Самые высокие доходы зафиксированы в Москве
В августе 2026 года средняя предлагаемая зарплата воспитателям детских садов составила 50,2 тыс. рублей против 49,6 тыс. годом ранее.
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование hh.ru, зарплатная вилка в вакансиях варьируется от 30,6 тыс. до 100,6 тыс. рублей.
Самые высокие доходы зафиксированы в Москве: медианная зарплата достигла 81,4 тыс. рублей (вилка — от 59,9 тыс. до 199,9 тыс.). В Санкт-Петербурге медиана составила 54,3 тыс. рублей при диапазоне от 35 тыс. до 80,9 тыс. На размер оплаты влияет стаж и региональные надбавки.
При этом в среднем на одну вакансию приходится 10,2 резюме воспитателей.
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