ЦИК России утвердил трехдневное голосование на выборах президента

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Центральная избирательная комиссия России на первом официальном заседании, посвященном старту президентской кампании, утвердила трехдневное голосование на выборах главы государства в 2024 году. Оно состоится 15, 16 и 17 марта, пишет «РИА Новости».



Также ЦИК России презентовал логотип президентских выборов 2024 года.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта.



Действующий глава государства Владимир Путин пока не выступал с официальными заявлениями о своем участии в президентских выборах в 2024 году. У него заканчивается шестилетний срок полномочий. Предыдущие выборы в стране проходили в 2018 году 18 марта.

Согласно Конституции России, у Владимира Путина есть право баллотироваться на новый срок. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».

В феврале 2023 года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства в следующем году пройдут в строгом соответствии с законом, и заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.





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Татьяна Демина