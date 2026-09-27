Песков: предоставление данных Starlink для ударов по РФ — опасный шаг

По словам Пескова, российская спутниковая система «Рассвет», являющаяся аналогом Starlink, в скором времени заработает в полной мере

Предоставление спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь территории России было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, российская спутниковая система «Рассвет», являющаяся аналогом Starlink, в скором времени заработает в полной мере. Он также отметил, что у страны есть технологический потенциал для обеспечения собственной безопасности.

Также Песков заметил, что отношения России и США находятся «мягко говоря, не в лучшей форме» (цитата по ТАСС).

Напомним, о разработке собственного терминала спутниковой связи в Роскосмосе анонсировали в конце прошлого года.

Зульфат Шафигуллин