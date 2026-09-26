От Татарстана в Госдуму прошли 13 депутатов

Семеро из них прошли по партийным спискам, шестеро победили в одномандатных округах

Фото: Анастасия Фартыгина

ЦИК России подписал протокол о результатах голосования по федеральному округу и постановление об общих итогах кампании в Госдуму девятого созыва. Согласно данным ГАС «Выборы», Татарстан будет представлять 13 депутатов. Семеро из них прошли по партийным спискам, шестеро победили в одномандатных округах.

В шести одномандатных округах республики избраны пять представителей «Единой России» и один от ЛДПР. В Приволжском округе победил Илья Вольфсон, в Нижнекамском — Олег Морозов, в Набережночелнинском — Альфия Когогина, в Альметьевском — Марсель Шайдуллин, в Центральном — Марат Нуриев. В Московском округе победу одержал Руслан Юсупов из ЛДПР.

В составе списка «Единой России» от республики мандаты получили Рустам Минниханов, Александр Лапин, Эльмира Зарипова, Айдар Метшин, Максим Топилин и Зявдат Салихов. Пять лет назад по партийному списку от Татарстана прошло восемь кандидатов, то есть на два больше.

Региональная группа КПРФ во главе с Артемом Прокофьевым мандата не получила. В 2021-м он проходил в Думу по списку, теперь, вероятно, покинет нижнюю палату.

От «Новых людей» в Госдуму прошел Амир Хамитов, занимавший первое место в объединенной группе Татарстана и Марий Эл. На прошлых выборах он избирался от Московской области.

Напомним, первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября. Начало собрания — 10:00 мск. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Алсу Сабирзанова