Макрон допустил переизбрание на новый президентский срок

Выборы в стране назначены на 18 апреля 2027 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что вернется на пост главы государства после окончания полномочий в мае 2027 года. Об этом он заявил на конференции «Саммит Люмьер», передает ТАСС.

— Согласно нашей конституции, вы имеете право на два последовательных срока. Поэтому мой срок закончится в мае следующего года, и французский народ изберет кого-то другого. Но я ничего не исключаю. Возвращение — довольно необычное событие, но посмотрим. Жизнь полна изобретательности, порой даже больше, чем кино, — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что на пост президента Франции будет баллотироваться Глюксманн. Выборы в стране назначены на 18 апреля 2027 года.

Алсу Сабирзанова