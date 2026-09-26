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Макрон допустил переизбрание на новый президентский срок

16:15, 26.09.2026

Выборы в стране назначены на 18 апреля 2027 года

Макрон допустил переизбрание на новый президентский срок
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что вернется на пост главы государства после окончания полномочий в мае 2027 года. Об этом он заявил на конференции «Саммит Люмьер», передает ТАСС.

— Согласно нашей конституции, вы имеете право на два последовательных срока. Поэтому мой срок закончится в мае следующего года, и французский народ изберет кого-то другого. Но я ничего не исключаю. Возвращение — довольно необычное событие, но посмотрим. Жизнь полна изобретательности, порой даже больше, чем кино, — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что на пост президента Франции будет баллотироваться Глюксманн. Выборы в стране назначены на 18 апреля 2027 года.

Алсу Сабирзанова

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