Татарстан утвердил план приватизации госимущества и предприятий на 2024 год — в списке ТИГП и «Татфлот»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества республики на 2024 год. В списке также оказались пять унитарных предприятий, расположенных в Казани.

В списке акционерных обществ, акций которых в следующем году планируется приватизировать, вошли:

АО «Нижнекамскресурсы» — 6 368 акций, принадлежащих Татарстану, что составляет 11,99% в уставном капитале компании;

АО «Бугульминский элеватор» — 94 473 акции, или 25% + 1 акция в УК;

АО «Елабужское хлебоприемное предприятие» — 2 566 акций, или 7,69% в уставном капитале, принадлежащие Татарстану;

АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий» — 437 167 892 акции, или 71,73% от УК;

АО «Детская стоматологическая поликлиника №9» — 37 090 000 акций, или 45,18% от уставного капитала;

АО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» — 606 479 акций, или 0,92% в УК;

АО «Татфлот» — 3 711 акций, или 25% + 1 акция в УК.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В перечень государственных унитарных предприятий, подлежащих приватизации в 2024 году вошли:

Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»;

«Татлизинг»;

«Национальная торговая марка»;

«Центр информационных технологий Республики Татарстан»;



«Татарское книжное издательство».

Контроль за исполнением постановления кабмина Татарстана возложен на республиканское Министерство земельных и имущественных отношений. Основная цель реализации плана — обеспечение максимальной эффективности управления госимуществом региона и его доходности.

Напомним, список кабмин Татарстана издает ежегодно. Он не гарантирует, что акции и предприятия, внесенные в него, будут приватизированы.

В список АО, акции которых планируется приватизировать в 2023 году, включили шесть компаний. Это также были «Нижнекамскресурсы», «Бугульминский элеватор», «Елабужское хлебоприемное предприятие», «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер»; «Детская стоматологическая поликлиника №9» и «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго».



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Татьяна Демина