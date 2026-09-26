В России за 2026 год зарегистрировали 353 преступления с цифровыми валютами

121 — имущественного характера

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В России в 2026 году зарегистрировано 353 преступления, совершенных с использованием цифровых валют. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

Из них 173 преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков, еще 121 — имущественного характера.

В МВД добавили, что доля преступлений с криптовалютой составляет 0,1% от общего числа зарегистрированных IT-преступлений.

Ранее сообщалось, что россияне открыли почти 200 тыс. счетов в цифровом рубле. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Алсу Сабирзанова