Татарстан сделал свой выбор: как изменился политический ландшафт?

Итоги голосования — 2026, 4 года со дня частичной мобилизации, Нижнекамску — 60 лет: события недели от «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Главным политическим событием сентября в масштабах страны, конечно же, стали выборы в Государственную думу РФ. Три дня шло голосование. Татарстан показал одну из самых высоких явок по стране — более 76%. О том, как шло голосование, какие результаты показали политические партии, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век», — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Выборы — 2026

— Выборы в Татарстане прошли спокойно, хотя работы было много. Наш телеканал провел грандиозный телемарафон «Всей семьей на выборы», и мы смогли показать всей стране, какие прекрасные семьи есть в Татарстане, — с этих слова начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» на ТНВ ее ведущий — генеральный директор телекомпании «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

14 часов в режиме нон-стоп работала большая студия ТНВ. Ее гостями стали сотни татарстанцев — герои СВО, многодетные семьи, эксперты от экономики и политики, артисты. Тем временем на избирательных участках также кипела работа. Татарстан вновь продемонстрировал одну из самых высоких явок в стране — более 76%. Сейчас уже подведены итоги народного волеизъявления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Главная сенсация выборов — это фактически закат эпохи двух системных тяжеловесов. ЛДПР и «Справедливая Россия» потерпели сокрушительное поражение и показали откровенно провальные результаты по стране. Эксперты говорят о системном кризисе старых партий. На этом фоне триумфатором кампании выглядит партия «Новые люди». Обратим внимание — «Справедливая Россия» в Татарстане едва перешагнула двухпроцентный барьер. Сдали свои позиции и либерал-демократы — 4,5%. «Новые люди» в республике совершили мощный электоральный взлет, уверенно обошли ЛДПР по партийным спискам и заняли третье место. Безоговорочным лидером осталась «Единая Россия», набравшая свыше 72% голосов в республике, — привел цифры Ильшат Аминов.

Большей частью действующие депутаты от Татарстана продолжат свою работу и в новом созыве Госдумы. Не обошлось и без сюрпризов:

— В Московском избирательном округе РТ неожиданно победу одержал Руслан Юсупов от ЛДПР с результатом 51,77% голосов. Одной из главных неожиданностей стал и результат Артема Прокофьева. Действующий представитель КПРФ, на которого партийное руководство возлагало серьезные надежды, остался за бортом нового созыва парламента, — сообщил ведущий программы «7 дней». Всего же республику в Госдуме нового созыва будет представлять 12 депутатов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

И еще несколько цифр, но уже в федеральном масштабе:

— По итогам голосования «Единая Россия» обновила рекорд по числу занятых мест. За «Единую Россию» по единому округу проголосовали почти 58% избирателей, что дало ей 140 мест. По одномандатным округам она забрала 209 из 225 мест. В итоге фракция займет в Думе, по предварительным данным, 349 мест из 450. Это на 25 кресел больше, чем в предыдущем созыве. КПРФ забрала 37 кресел, что на 19 меньше, чем в предыдущем созыве. ЛДПР заняла 23 кресла, «Новые люди» — 19 мест. Больше всего «потеряли» представители «Справедливой России», с трудом преодолевшие пятипроцентный барьер и набравшие четырех одномандатников. Это принесло фракции 17 представителей в Думе. Кроме того, в голосовании участвовала партия «Родина», не прошедшая барьер в 5%, однако один ее представитель будет заседать в Госдуме, так как одержал победу по одномандатному округу, — привел статистику Ильшат Аминов.

Конфликт во власти Башкортостана

— Честно говоря, я никак не хотел касаться темы противостояния главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и судебной власти соседней республики, которое в буквальном смысле разгорелось в преддверии выборов в Башкортостане. Если бы не одно но. Совершенно непонятно, зачем некоторые СМИ соседней республики и некоторые общественные деятели начали связывать этот внутренний конфликт с Татарстаном. Дело дошло до того, что глава Башкортостана вынужден был позвонить в Казань, чтобы разъяснить ситуацию и снять все вопросы, — ввел в следующую тему выпуска программы «7 дней» ее ведущий.

взято с сайта kremlin.ru

Председатель Верховного суда Республики Башкортостан Раиль Шайдуллин родом из Буинска, окончил Казанский государственный университет, затем работал в Казани и в Самаре, и в 2023 году возглавил Верховный суд соседней республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров неоднократно в своих выступлениях в последнее время критиковал работу судебной системы республики. Он подчеркивал, что «председатель Верховного суда Раиль Шайдуллин создал в судебной системе Башкортостана некий клан из судей Татарстана и Самары». Впрочем, это только часть претензий Радия Хабирова. Противостояние вышло в публичное пространство. Дошло до экстренного заседания Курултая Башкортостана.

Ильшат Аминов подчеркивает:

— Причем тут Татарстан? Абсолютно ни при чем. Вообще-то, судей назначает своим указом президент России Владимир Путин, он гарант Конституции, поэтому эти вопросы явно не по адресу, и точно не к Татарстану.

Радий Хабиров этот момент прекрасно понимает. Как и то, что кому-то, похоже, выгодно перевести конфликт в плоскость взаимодействия между двумя соседними братскими республиками. Потому был вынужден позвонить в Казань и расставить точки над i. О чем сам глава Республики Башкортостан сообщил на заседании правительства в минувший понедельник.

21 сентября

Именно в этот день 4 года назад в России была объявлена частичная мобилизация.

— В нашей республике было сформировано несколько полков, которые и сегодня вместе с добровольцами и контрактниками продолжают выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. 19 выходцев из Татарстана стали Героями России, — рассказал Ильшат Аминов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отмечают наши коллеги, недавняя избирательная кампания — первая, что состоялась на фоне СВО.

В своем недавнем обращении к российским военнослужащим президент России Владимир Путин отметил, что прошедшие выборы — это голосование за них. «Люди верят вам, люди верят в нашу победу. Верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», — привел слова главы государства ведущий программы «7 дней».

О том, как за эти годы изменилось сознание наших защитников, какие жизненные приоритеты они сами ставят перед собой сегодня, — в материале военкора ТНВ Зуфара Давлетшина, вновь побывавшего в командировке на линии соприкосновения.

60 лет Нижнекамску

Юбилею нефтехимической столицы Татарстана наши коллеги посвятили сразу несколько материалов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Нижнекамску — 60! Даже по меркам человека возраст вполне себе цветущий. А для города — так и вовсе. Нижнекамск, можно сказать, юнец в сравнении с почтенной Казанью или даже соседними Челнами, которые недавно отметили 400-летие. Нижнекамск — город во всех смыслах молодой. Город возможностей! Город трудолюбивых людей и площадка для самореализации! Многое в нем сочетается из того, что, казалось бы, трудно совместить. Однако Нижнекамск по-хорошему рвет привычные шаблоны. Крупнейший промышленный центр, нефтехимическая столица страны и при этом удивительно зеленый, благоустроенный, комфортный для жизни, с набережными и парками. Ему свойственна основательность и уважение к традициям. Особый пиетет нижнекамцы всегда испытывают к своим первостроителям. И в то же время Нижнекамск — один из самых современных городов страны, город идей и прорывных технологий. Спортивный и культурный. Стремительный и умиротворяющий, — подчеркивают наши коллеги из программы «7 дней».

За тем, как Нижнекамск встречал и праздновал свой юбилей, за тем, какие страницы новейшей истории город открывает сегодня, наблюдал Тимур Бикмурзин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

А мэр Нижнекамска Радмир Беляев в эксклюзивном интервью Татьяне Тимошенко рассказал о том, в чем и в ком сила одного из самых значимых для экономики республики и страны промышленных центров России. И она же встретилась с одной из живых легенд города — Иваном Коршиным. Тем самым, кто в числе 27 энтузиастов в декабре 1960 года в составе первого санно-тракторного поезда прибыл на место, где только предстояло вырасти городу.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 28 сентября, в 13:00, или на сайте телеканала.