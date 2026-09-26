Казань и Челны вошли в топ-10 доступных направлений для отдыха на октябрь

Лидером рейтинга стала Калуга

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан попал в десятку самых выгодных направлений для турпоездок по России в октябре. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, передает ТАСС.

Перелет в Набережные Челны в среднем обойдется в 10 320 рублей, ночь в отеле — в 7 540 рублей. Билет до Казани стоит около 10 530 рублей, проживание — 8 950 рублей.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Лидером рейтинга стала Калуга, где перелет стоит 6 480 рублей, а гостиница — 5 960 рублей. На втором месте Тамбов (8 880 и 5 490 рублей соответственно), на третьем — Псков (8 960 и 8 550 рублей). В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Тобольск и Магас.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов для отдыха россиян. За семь месяцев республику посетили 1,9 млн туристов.

Алсу Сабирзанова