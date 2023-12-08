Как Госкомитет по тарифам и мэрия Казани разыграли спектакль о «щадящем» подорожании проезда

Цена билета в общественном транспорте Казани взлетит сразу на 16%, и это без покупки новой партии в 250 автобусов НеФАЗ стоимостью в 4,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Мы понимаем, что нет возможности заложить в тариф все (расходы автоперевозчиков, — прим.авт.). Тогда экономически обоснованная стоимость приблизилась бы к 50 рублям (за одну поездку)», — согласился сегодня с решением Госкомитета РТ по тарифам замруководителя главы исполкома Казани Ильдар Шакиров на специальном открытом для прессы совещании в Госкомитете по вопросу повышения цены проезда в общественном транспорте. С 1 января будущего года стоимость проезда в Казани вырастет сразу на 6 рублей — с 36 до 42 рублей, или на 16%. Но «благодарные» казанцы, по замыслу чиновников, не почувствуют этого резкого повышения, так как почти 90% пассажиров оплачивают по «безналу» — им обойдется в 38 рублей. Проездной тариф может подскочить и в 2025 году — казанские власти не теряют надежды приобрести 250 автобусов НеФАЗ стоимостью в 4,5 млрд рублей, которые просто «задавят» пассажиров, если не поможет республиканский бюджет. За представлением для журналистов наблюдала и корреспондент «Реального времени».

Для 90% пассажиров проезд поднимется на 3 рубля

Сегодня утром правление Госкомитета РТ по тарифам поставило точку в тарифной кампании по установлению стоимости проезда в Казани в будущем году. С 1 января 2024 года проезд подорожает сразу на 6 рублей — с 36 до 42 рублей. Вопреки ожиданиям, рост оказался достаточно ощутимым для кошелька пассажира — на 16,6%. Для смягчения подорожания выпустили своеобразные защитные «буферы» — сдержали стоимость проезда безналичным способом. При оплате электронной транспортной картой или банковской картой проезд подорожает на 3 рубля — с 35 до 38 рублей. А при покупке билета длительного пользования на 100 поездок 1 поездка обойдется в 28 рублей вместо нынешних 25 рублей.

«Отдельное спасибо, что поддержали инициативу в части дифференциации по оплате наличным и безналичным способом. Доля тех, кто оплачивает наличными, составляет менее 10%», — показательно поблагодарил регулятора замруководителя главы исполкома Казани Ильдар Шакиров. По его мнению, переход на безналичный расчет позволит усилить контроль и учет за выручкой автотранспортных предприятий Казани. Таким образом, для большей части казанцев подорожание проезда не должно сильно ударить по семейному бюджету.

Сегодня утром правление Госкомитета РТ по тарифам поставило точку в тарифной кампании по установлению стоимости проезда в Казани в будущем году. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инициатором пересмотра тарифов в общественном транспорте снова стали муниципальные автотранспортные предприятия Казани, которые регулярно жалуются на недостаточную бюджетную компенсацию расходов за перевозку льготников. Так, в прошлом году под этим соусом им впервые удалось отстоять резкое повышение тарифа с 27 до 35 рублей при оплате транспортной картой в наземном транспорте.

Проезд проиндексировали по-крупному

Из-за чего татарстанскому регулятору снова пришлось «включить» большую ставку для индексации проезда в Казани? На заседании правления начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Гаяз Миннебаев сообщил, что больше всего на повышение стоимости повлиял рост цен на ГСМ.

— С учетом скачка цен на топливо в июле — октябре 2023 года среднее изменение цены прогнозируется до 15%, — доложил он.

Еще один существенный фактор роста — подорожание услуг по ремонту изношенного автопарка. Остальные расходы включили в тариф автоматически «по списку»: на 12% подорожали шины, на 9,1% — электричество, на 7,2% — потребительские цены. Кроме того, в тариф включили расходы для повышения заработной платы водителей до 58 тысяч рублей. В этом году перевозчики приобрели в лизинг 25 новых белорусских троллейбусов, что потребовало включения в тариф дополнительных эксплуатационных расходов.

На заседании правления начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Гаяз Миннебаев сообщил, что больше всего на повышение стоимости повлиял рост цен на ГМС. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате тарифная выручка для автобусных перевозчиков выросла до 5,5 млрд рублей (т.е. такую сумму получат несколько МУП от перевозки пассажиров в Казани).

— Это немного меньше, чем было в консолидированной заявке перевозчиков Казани, — заметил на заседании Ильдар Шакиров. — Но по этому тарифу возражений нет.

Регулятор сократил «хотелки» перевозчиков примерно на 10%, позднее уточнил «Реальному времени» начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Гаяз Миннебаев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

КАМАЗ остановил рост тарифа?

Основная интрига этой тарифной кампании крутилась вокруг того, сможет ли город обновить автобусный парк и если да, то как расходы «сядут» в тариф. Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщил на заседании правления, что проблема износа осталась и требуется замена 260 автобусов, которые перешагнули 10–летний срок эксплуатации. Автоперевозчики подали в ГТЛК заявку на приобретение техники по федеральной программе обновления подвижного состава на условиях льготного лизинга в 6,5%. Заявленная марка — пассажирский автобус НефАЗ, ожидаемая стоимость — 4,5 млрд рублей.

— Мы понимаем, что нет возможности все это полностью заложить в тариф. Тогда экономически обоснованный тариф приблизился бы к 50 рублям, — рассказал замглавы исполкома столицы Ильдар Шакиров.

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщил на заседании правления, что проблема износа осталась и требуется замена 260 автобусов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако подписание договора на поставку НефАЗов в этом году сорвалось. Камский автозавод не успевает собрать их в этом году, а федеральная программа ГТЛК прекращает свое действие в феврале 2024 года. Одним словом, казанских перевозчиков «зажало» с обеих сторон. «Заявка в ГТЛК сформирована, но контракт не заключен по причине того, что производственные мощности поставщиков, в первую очередь КАМАЗа, на который мы рассчитываем, перегружены. И он не успевает поставить эти автобусы до февраля», — пояснил после заседания Ильдар Шакиров. По его словам, республиканские власти ведут переговоры о продлении срока действия программы, после чего у КАМАЗа появится возможность произвести эти автобусы.

— Все необходимые документы перевозчиками собраны, ГТЛК направлены. По формальным причинам они соответствуют критериям ГТЛК, — добавил он.

Правда, стоимость пассажирского автобуса выросла с 11 до 18 млн рублей с учетом дополнительного оборудования, обязательного по требованиям безопасности. Ежемесячный лизинговый платеж на одну машину составит 300 тысяч рублей. «Понятно, что сами перевозчики такой объем нагрузки не вытянут, — рассказал Ильдар Шакиров. — Мы очень рассчитываем на помощь республики. Поддержка обещана, но все зависит от параметров сделки (есть опасение повышения льготной ставки после действий ЦБ)», — заключил он. Таким образом, стоимость проезда может снова подскочить в 2025 году — казанские власти не теряют надежды приобрести 250 автобусов НеФАЗ стоимостью в 4,5 млрд рублей, которые просто «задавят» пассажиров, если не поможет республиканский бюджет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

После январского повышения Казань опередит по стоимости проезда в наземном транспорте Самару, Нижний Новгород, Пермь. По оценке специалистов ГК по тарифам, она окажется на пятом месте среди регионов ПФО.

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realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов